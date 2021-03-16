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Dünya, Libya

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, Faiz es-Serrac'dan görevi devraldı

Başkent Trablus'taki Başbakanlık Ofisinde gerçekleşen devir teslim töreni Başbakan Abdulhamid ed-Dibeybe'nin katılımı ile gerçekleşti.

Said İbicioğlu   | 16.03.2021
Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, Faiz es-Serrac'dan görevi devraldı

Trablus

Libya Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Faiz es-Serrac'dan görevi devralan Muhammed el-Menfi'ye, burada yaptığı konuşmada, iktidarın devrinin sivil devlet ilkesinin pekiştirilmesi anlamına geldiğini söyledi.

"Bugün, barışçıl iktidar aktarımı ilkesini benimsemiş tarihi bir manzara görüyoruz." diyen Menfi, bu yılın sonunda temsilcilerini seçmeleri için iktidarı Libyalılara devredeceklerini ifade etti.

Yeni hükümeti, aldığı güvenoyu sebebiyle tebrik eden Serrac ise, "Bugünkü yönetim devri, barışçıl iktidar aktarımı ilkesinin pekiştirilmesini temsil etmektedir." ifadelerini kullandı.

Libya'da BM öncülüğünde şubat ayı başında gerçekleştirilen Libya Siyasi Diyalog Forumu'nda, Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanlığı'na Muhammed el-Menfi, Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanlığına Abdulhamid Dibeybe seçilmişti.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe'nin kabinesi, 10 Mart'ta Sirte'de toplanan Temsilciler Meclisinden 132 kabul, bir çekimser oy ile güvenoyu almıştı.

Dibeybe başkanlığındaki Libya Ulusal Birlik Hükümeti, Tobruk kentindeki Temsilciler Meclisinde dün yemin etmişti.

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