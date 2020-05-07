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Dünya, Libya

Libya Başbakanından 'BM'nin silah ambargosu kapsamlı denetlensin' çağrısı

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından 2011'de alınan Libya'ya silah ambargosu kararının, kapsamlı bir şekilde denetlenmesi çağrısında bulundu.

Ali Semerci,Gülşen Topçu   | 07.05.2020
Libya Başbakanından 'BM'nin silah ambargosu kapsamlı denetlensin' çağrısı

Trablus

Libya Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Luigi Di Maio ile telefonda görüşen Başbakan Fayiz es-Serrac, Avrupa Birliği'nin (AB), silah ambargosunun denetlenmesi için Akdeniz'de başlattığı "İrini Operasyonu"na karşı olduklarını yineledi. 

Bu operasyona, sadece deniz üzerinde denetleme öngörmesi nedeniyle karşı olduklarını belirten Serrac, kara, deniz ve hava olmak üzere kapsamlı denetleme yapılması gerektiğini ifade etti. Serrac, bu konuyla ilgili AB'ye bir yazı gönderdiklerini kaydetti.

İtalya'nın Libya hükümetini ve siyasi süreci desteklediğini belirten Di Maio ise hükümetin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede aldığı tedbirleri övdü.

Di Maio ayrıca, Libya hükümetine Kovid-19'la mücadelede İtalya halkına yönelik sergilediği dayanışma için teşekkür etti.

AB, BM Güvenlik Konseyinin silah ambargosunun denetlenmesi için 31 Mart'ta "İrini" adı verilen bir operasyon başlatma kararı almıştı.

Operasyonun, Libya açıklarında gemileri denetlemesi ve yasa dışı petrol ticareti hakkında veri toplaması da bekleniyor.

Tuğamiral Fabio Agostini tarafından yönetilen ve karargahı İtalya'nın başkenti Roma'da olan operasyon, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac tarafından reddedilmişti.

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