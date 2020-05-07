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Dünya

Trump'tan İran'a karşı savaş yetkilerini kısıtlayan tasarıya veto

ABD Başkanı Trump, İran'a yönelik savaş yetkilerini "Kongrenin onayı olmaksızın" kullanmasını engelleyen karar tasarısını veto etti.

Dildar Baykan   | 07.05.2020
Trump'tan İran'a karşı savaş yetkilerini kısıtlayan tasarıya veto Fotoğraf: Yasin Öztürk/AA

Washington

ABD Başkanı Donald Trump yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu yasa tasarısını veto ettiğini duyurarak, "Bu, Demokratlar'ın Cumhuriyetçiler'i bölerek 3 Kasım'daki seçimleri kazanma stratejilerinin bir parçası olarak sunulmuş çok utanç verici bir tasarı." değerlendirmesinde bulundu. 

Tasarının, bazı gerçeklerin ve kanunların yanlış anlaşılmasına dayandığını savunan Trump, "Bu tasarının aksine, İran'a karşı hiçbir güç kullanımında bulunmamıştır. 4 ay önce, Kasım Süleymani'nin Irak'ta bulunduğu sırada öldürülmesine ilişkin yerinde bir karar verdim. İran da buna Irak'taki üslerimize roketle saldırarak karşılık verdi." ifadesine yer verdi.

Süleymani operasyonunun "tamamen hukuki olduğunun" altını çizen Trump, "Bu tasarı, ABD başkanının ülkesini, müttefiklerini ve ortaklarını koruma kabiliyetine büyük ölçüde zarar verir." görüşünü paylaştı.

Trump, açıklamasının sonunda, "Kongre, bu tasarıyı hiç kabul etmemeliydi." ifadesini kullandı.

Tasarı Kongre'den geçmişti

Söz konusu tasarı, Trump'ın bundan sonra İran'a yönelik herhangi bir askeri adımı Kongrenin onayı olmadan atmasının engellenmesini öngörüyor.

Senatonun onayını 13 Şubat'ta alan tasarı, 12 Mart'ta Temsilciler Meclisinde kabul edilmiş ve Trump'ın masasına gelmişti.

Tasarı, Kongrenin Trump'a yönelik İran konusundaki en net tepkisi olarak değerlendiriliyor.

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