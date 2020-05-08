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Dünya, Libya

Libya Başbakanı Trablus'taki Türk ve İtalyan büyükelçilerini telefonla aradı

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac, Hafter'e bağlı milislerce atılan roketlerin Trablus'taki Türk ve İtalyan büyükelçiliklerinin yakına düşmesi sonrası iki büyükelçiyi telefonla aradı.

Enes Canlı   | 08.05.2020
Libya Başbakanı Trablus'taki Türk ve İtalyan büyükelçilerini telefonla aradı

Ankara

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerce atılan roketlerin Trablus'taki Türk ve İtalyan büyükelçiliklerinin yakına düşmesi sonrası iki büyükelçiyi telefonla aradı.

Libya Başbakanlığı Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Serrac, Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Serhat Aksen ve İtalya'nın Trablus Büyükelçisi Guiseppe Buccino'yu telefonla arayarak Hafter milislerinin Trablus'a yönelik saldırılarında dün iki büyükelçiliğin yakınına roket isabet etmesi sonrası sefaretlerin durumuna ilişkin bilgi aldı.

Dünkü saldırıları "vahşi bir suç" olarak nitelendiren Serrac, "Hafter milislerinin sahada yaşadığı yenilgilerin ardından sivil yerleşim bölgelerine üst üste korkakça saldırılar düzenlediğini" ifade etti.

Hafter milislerinin, dün başkentin çeşitli bölgelerine fırlattığı roketler Trablus Limanı, Mitiga Havalimanı ile Türk ve İtalyan büyükelçilikleri yakınındaki sahil yoluna düşmüş, saldırılarda 3 kişi hayatını kaybetmişti.

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