Euro
7.69
Dolar
6.85
BIST 100
115,242.40
Altın
1,769.57
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Libya

Libya Başbakanı Serrac, İtalya'da Conte ile görüştü

Görüşmede iki liderin, kalıcı bir çözümün askeri planlara dayanamayacağı inancını belirttikleri bildirildi.

Enes Canlı,Barış Seçkin   | 27.06.2020
Libya Başbakanı Serrac, İtalya'da Conte ile görüştü

Roma

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, ülkesini ziyaret eden Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ile Roma'da görüştü.

İtalya Başbakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Conte ve Serrac’ın bu sabah Roma’da görüştüğü bildirildi.

Açıklamada, iki liderin kalıcı bir çözümün askeri planlara dayanamayacağı inancını belirttikleri ve ülkeyi istikrara kavuşturmak için siyasi süreci başlatma konusundaki ortak taahhüdü yeniden teyit ettikleri ifade edildi.

Öte yandan, Libya Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, iki liderin "Libya krizine çözümün askeri değil bilakis Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi ve Berlin Konferansı'nın kararları doğrultusunda istikrarı sağlayacak siyasi süreç sonucunda elde edileceğini" vurguladıkları aktarıldı.

İki ülke arasında, İtalyan şirketlerinin Libya'daki faaliyetlerinin takip edilmesi için bir komite kurulması ve İtalya'nın Libya'da mayın imha çalışmalarına desteğinin devam etmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

İtalyan Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, yakın zamanda başkent Trablus'a gelerek Başbakan Serrac ve İçişleri Bakanı Fethi Başağa ile bir araya gelmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı 127 bin 673'e yükseldi
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vakalar arttı
HDP'li 3 milletvekilinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Endonezya'da Kovid-19 vakaları son 24 saatte rekor kırdı
Güneydoğu Asya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor

Benzer haberler

Libya Başbakanı Serrac, İtalya'da Conte ile görüştü

Libya Başbakanı Serrac, İtalya'da Conte ile görüştü

Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vakalar arttı

Hafter milisleri Libya'nın başkenti Trablus'tan çekilirken geride büyük yıkım bıraktı

Libya İçişleri Bakanından 'Şerare Petrol Sahasını ele geçiren' Wagner'e tepki

Libya İçişleri Bakanından 'Şerare Petrol Sahasını ele geçiren' Wagner'e tepki
Libya'da güç kaybeden Hafter, ABD'li lobi şirketiyle sözleşmesini sonlandırdı

Libya'da güç kaybeden Hafter, ABD'li lobi şirketiyle sözleşmesini sonlandırdı
Putin ve Macron, Libya’da karşılıklı görüşmelerin tekrar başlaması gerektiğini değerlendirdi

Putin ve Macron, Libya’da karşılıklı görüşmelerin tekrar başlaması gerektiğini değerlendirdi