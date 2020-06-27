ABD'de Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı 127 bin 673'e yükseldi
ABD'de Kovid-19 salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 850 artarak 127 bin 673'e yükseldi.
Washington
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ABD'de Kovid-19 salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 850 artarak 127 bin 673'e yükseldi. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.