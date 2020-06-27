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Dünya

Sahra Çölü kaynaklı dev toz bulutu ABD sahillerine ulaştı

Afrika'da Sahra Çölü'nden rüzgarla sürüklenen kum tanelerinden oluşan dev toz buluntunun ABD'nin güney sahillerine ulaştığı bildirildi.

Emre Aytekin   | 27.06.2020
Sahra Çölü kaynaklı dev toz bulutu ABD sahillerine ulaştı

Ankara

ABD Ulusal Meteoroloji Servisi (NWS), ülkenin güneydoğu eyaletlerinin hafta sonu toz bulutunun etkisine gireceğini bildirdi. 

ABD Atmosfer ve Okyanus İdaresi (NOAA), 5 bin 600 kilometre genişliğindeki, yüksekliği 1500 ila 6 bin metre olan toz bulutunun, bugüne dek atmosfer gözlem uyduları tarafından tespit edilen en geniş toz bulutu olduğunu duyurdu.

Yaz mevsiminde Sahra Çölü'den Atlantik Okyanusu'na doğru esen rüzgarların taşıdığı kum taneleri Karayipler, Kuzey ve Güney Amerika'ya kadar ulaşıyor. Karayip adalarının plajlarını dolduran kumlar Amazonlar'daki turbalıkları verimli hale getiriyor.

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