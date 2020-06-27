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Dünya

Sırbistan Savunma Bakanı Vulin ve Meclis Başkanı Gojkovic'de Kovid-19 tespit edildi

Sırbistan Savunma Bakanı Aleksandar Vulin ve Meclis Başkanı Maja Gojkovic'in, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Lejla Biogradlija   | 27.06.2020
Sırbistan Savunma Bakanı Vulin ve Meclis Başkanı Gojkovic'de Kovid-19 tespit edildi

Belgrad

Sırbistan Savunma Bakanı Aleksandar Vulin ve Meclis Başkanı Maja Gojkovic'in, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Vulin'in kendini iyi hissettiği ve karantinada olduğu ifade edildi. Gojkovic'e virüsün Kovid-19 tespit edilen bakanlık çalışanından geçtiği kaydedildi.

Meclis Başkanı Gojkovic'in de hastanede gözetim altında tutulduğu ve kendisini iyi hissettiği bildirildi.

Bu arada, Sırbistan'da vaka sayısı 227 artarak 13 bin 792'ye yükselirken, can kaybı da 2 artışla 267 olarak açıklandı.


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