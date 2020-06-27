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Dünya, Koronavirüs

Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vakalar arttı

Umman'da koronavirüsten dolayı 6 kişi yaşamını yitirirken, Fas'ta yeni tespit edilen vaka sayısı 221, Filistin'de 67, Libya'da ise 15 olarak kayıtlara geçti.

Mustafa M. M. Haboush,Çağrı Koşak   | 27.06.2020
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vakalar arttı

İstanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Umman'da 159'a yükselirken, Fas, Filistin ve Libya'da ise vaka sayıları arttı.

Umman

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 6 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 919 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Son verilerle toplam can kaybının 159'a, vaka sayısının da 36 bin 953'e çıktığı aktarılan açıklamada, sağlığına kavuşanların sayısının ise 20 bin 363'e ulaştığı bilgisi verildi.

Fas

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede 221 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 11 bin 854'e çıktığı bildirildi.

Açıklamada, 44 kişinin daha tedavisinin tamamlanarak taburcu edildiği bilgisine yer verilerek, toplamda 8 bin 700 kişinin iyileştiği ifade edildi.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle 218 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Filistin

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 67 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 1862'ye çıktığı duyuruldu.

Açıklamada, sağlığına kavuşanların sayısının ise 620'ye yükseldiği belirtildi.

Virüs kaynaklı yeni vefat kaydedilmeyen Filistin'de, bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetmişti.

Libya

Libya'da hükümete bağlı Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede 15 kişinin enfekte olmasıyla toplam vaka sayısının 713'e yükseldiği bilgisi paylaşıldı.

Ülkede 2 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla hastalıktan iyileşenlerin sayısının 142'a çıktığı ifade edilen açıklamada, Kovid-19 kaynaklı can kaybının 18 olduğu hatırlatıldı.

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