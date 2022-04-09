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Dünya, Libya

Libya 5+5 Ortak Askeri Komitedeki Hafter'in temsilcileri çalışmalarını askıya aldı

Libya'daki 5+5 Ortak Askeri Komite'nin içinde yer alan ve Halife Hafter'i destekleyen beş kişilik heyette yer alan temsilciler "talepleri değerlendirilinceye kadar komitedeki tüm çalışmalarını askıya aldıklarını" duyurdu.

Ebu Bekir Aşkın   | 09.04.2022
Libya 5+5 Ortak Askeri Komitedeki Hafter'in temsilcileri çalışmalarını askıya aldı

Trablus

Libya'daki 5+5 Ortak Askeri Komite'nin söz konusu üyeleri, yaptıkları görüntülü açıklamada, ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'den "petrol ihracatının durdurulması, ülkenin batısı ile doğusu arasındaki iç hat uçuşlarının askıya alınması ve sahil yolunun kapatılması" talebinde bulundu.

Açıklamada ayrıca Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin, 5+5 Ortak Askeri Komite'nin çalışmalarına engel olduğu ileri sürülerek, "Abdulhamid Dibeybe, Savunma Bakanı makamını kişisel amaçları için kullandı ve Libya ordusunun maaşlarını bilerek 4 ay boyunca ödemedi." ifadeleri kullanıldı.

5+5 Ortak Askeri Komite

BM himayesinde başlatılan Ortak Askeri Komite'de, BM nezdinde meşru Libya hükümetine bağlı Libya ordusundan ve ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter güçlerinden beşer kişilik heyetler bulunuyor.

İsviçre'nin Cenevre kentinde 19-23 Ekim 2020'de düzenlenen 5+5 Ortak Askeri Komite toplantıları sonucunda Libya hükümeti ile Hafter'e bağlı heyetler arasında kalıcı ateşkes anlaşması imzalanmıştı.

Ülkenin doğu ve batısını kuzey hattı boyunca bağlayan Sahil Yolu'nun açılmasını Kasım 2020'de kararlaştıran komite, bu kapsamda Şubat 2021'de Sirte ve bu kente bağlı yolların mayın ve patlayıcılardan temizlenmesine karar vermişti.

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