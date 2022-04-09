Ukrayna ve Rusya arasında esir değişimi yapıldı
Kiev
Ukrayna ve Rusya arasında esir değişimin yapıldığı bildirildi.
Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin talimatıyla bugün üçüncü esir değişiminin yapıldığını belirtti.
Değişim kapsamında 26 Ukraynalının serbest bırakıldığını belirten Vereşçuk, 12 asker ve 14 sivilin evine döndüğünü aktardı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.