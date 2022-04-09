Dolar
14.75
Euro
16.05
Altın
1,947.30
ETH/USDT
3,187.40
BTC/USDT
42,300.00
BIST 100
2,393.39
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi: Nükleer görüşmelerde tek bir geri adım dahi atmayacağız

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, yaklaşık bir yıldır Viyana'da sürdürülen ve 11 Mart'ta durdurulan nükleer görüşmelerden çekilmeyeceklerini ancak görüşmelerde ülkesinin çıkarlarından geri adım da atmayacaklarını söyledi.

Ahmet Dursun   | 09.04.2022
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi: Nükleer görüşmelerde tek bir geri adım dahi atmayacağız

Ankara

İran devlet televizyonuna göre, Ulusal Nükleer Teknoloji Günü münasebetiyle başkent Tahran'da düzenlenen etkinlikte konuşan Reisi, ülkesinin nükleer teknoloji alanında önemli ilerlemeler kaydettiğini belirtti.

Nükleer teknolojiyi yerli hale getirmeyi başardıklarını dile getiren Reisi, "İran halkına uygulanan birçok yaptırım, tehdit ve baskı bizi durduramadı ve durduramayacak. Nükleer alandaki bilim insanlarına yönelik suikastlar ve nükleer tesislerimize sabotajlar, İran'ın nükleer teknolojide barışçıl hedeflerine ulaşmasını engelleyemedi." diye konuştu.

İran'ın nükleer silah üretmeye çalıştığına dair iddiaları reddeden Reisi, "Düşmanlar, nükleer silahların İran'ın savunma doktrininde yerinin olmadığını ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının 15'ten fazla raporunda İran'ın nükleer faaliyetlerinde herhangi bir ihlalin bildirilmediğini çok iyi biliyor." dedi.

Yaklaşık bir yıldır Viyana'da sürdürülen ancak 11 Mart'ta durdurulan nükleer görüşmelerden ayrılmadıklarının altını çizen Reisi, şöyle konuştu:

"Düşmanlar duymak istemese de, İran'ın nükleer faaliyetlerinin barışçıl olduğunu ve bu hakları kabul etmemenin bizim çalışmalarımızı asla durduramayacağını bir kez daha ilan ediyoruz. Nükleer görüşmelerde İran halkının haklarından tek bir geri adım dahi atmayacağız."

İran ile nükleer müzakereler

Nükleer anlaşmanın yeniden tam anlamıyla uygulanmasını sağlama ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı nükleer görüşmeler, Rusya, Çin, Almanya, Fransa, İngiltere ve İran'dan üst düzey temsilcilerin katılımıyla Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılıyor.

Eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde 2018'de anlaşmadan tek taraflı çekilen Washington ise Avrupa Birliği (AB) aracılığıyla görüşmelere dolaylı katılım sağlıyor. Görüşmeler, 11 Mart'ta durdurulmuştu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, 11 Mart'ta "dış etkenler" nedeniyle Viyana'da İran nükleer anlaşmasının yeniden uygulanması için yürütülen müzakerelerin durdurulduğunu açıklamıştı.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, 27 Mart'ta yaptığı açıklamada, Viyana'daki nükleer görüşmelerde anlaşmaya varılması için ABD'nin "yabancı terör örgütleri" listesinde yer alan Devrim Muhafızları Ordusu ile İranlı kişi ve kuruluşlara yönelik tüm yaptırımların kaldırılması gerektiğini belirtmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 6 bin 986 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 35 kişi yaşamını yitirdi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 985 bin 206'ya çıktı
Çin'de 1350, Hong Kong'da 2 bin 492 Kovid-19 vakası tespit edildi
Kovid-19'a ilişkin kamudaki normalleşme süreci ve tedbirlere dair genelge yürürlükten kaldırıldı
BioNTech’den Alman hükümetiyle acil durumlarda mRNA tabanlı aşı üretim sözleşmesi

Benzer haberler

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi: Nükleer görüşmelerde tek bir geri adım dahi atmayacağız

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi: Nükleer görüşmelerde tek bir geri adım dahi atmayacağız

İran Cumhurbaşkanı Reisi: Nükleer enerjinin barışçıl kullanımına yönelik araştırmalar hızlandı