Euro
6.98
Dolar
6.31
BIST 100
95,124.85
Altın
1,572.56
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Leicester City'de koronavirüs alarmı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de 3 oyuncu, koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı.

Berad Büyük   | 12.03.2020
Leicester City'de koronavirüs alarmı

İstanbul

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de 3 oyuncu, koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı.

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün de forma giydiği Leicester City'nin teknik direktörü Brendan Rodgers, "Birkaç oyuncumuzda koronavirüs belirtileri görüldü. Durumlarını takip ediyoruz ve önlem amaçlı takımdan uzak tutuyoruz." ifadelerini kullandı.

Leicester City, lig mücadelesinde 14 Mart Cumartesi günü Watford'un konuğu olacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Manchester City - Real Madrid maçı ertelendi
ABD Kongresinden koronavirüsün ekonomik etkisini azaltmak amacıyla yeni tasarı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: İlk, orta ve liseler 1 hafta üniversiteler 3 hafta tatil edilecek
Hollanda'da futbol ligleri askıya alındı
TAV Havalimanları koronavirüs nedeniyle hisse geri alımına gidecek

Benzer haberler

ABD Kongresinden koronavirüsün ekonomik etkisini azaltmak amacıyla yeni tasarı

ABD Kongresinden koronavirüsün ekonomik etkisini azaltmak amacıyla yeni tasarı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: İlk, orta ve liseler 1 hafta üniversiteler 3 hafta tatil edilecek

Hollanda'da futbol ligleri askıya alındı

ECB Başkanı Lagarde: Avro Bölgesi için riskler aşağı yönlü

ECB Başkanı Lagarde: Avro Bölgesi için riskler aşağı yönlü
TAV Havalimanları koronavirüs nedeniyle hisse geri alımına gidecek

TAV Havalimanları koronavirüs nedeniyle hisse geri alımına gidecek
Leicester City'de koronavirüs alarmı

Leicester City'de koronavirüs alarmı