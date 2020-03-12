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Dünya, Spor, Futbol, Koronavirüs

Portekiz'de futbol maçları süresiz durduruldu

Portekiz Futbol Federasyonu, Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler nedeniyle 13 Mart'tan geçerli olmak üzere futbol ve futsal liglerindeki tüm maçların askıya alındığını duyurdu.

Şenhan Bolelli   | 12.03.2020
Portekiz'de futbol maçları süresiz durduruldu

Madrid

Portekiz'de futbol liglerinde tüm maçların, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alındığı bildirildi.

Portekiz Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler nedeniyle kamu sağlığını korumak için 13 Mart'tan geçerli olmak üzere futbol ve futsal liglerindeki tüm maçların askıya alındığı duyuruldu.

Federasyon, maçların tekrardan başlamasına Kovid-19 ile ilgili gelişmelere göre karar verileceğini belirterek, herhangi bir tarih vermedi.

İspanya'da La Liga kurumu da 1. ve 2. lig maçlarını koronavirüse karşı önlem kapsamında iki hafta süreyle durdurma kararı almıştı.

Koronavirüs salgınının Avrupa'da en yoğun olarak görüldüğü İtalya'da lig maçları ise 3 Nisan'a kadar durdurulmuştu.

Quaresma'dan Kovid-19'a karşı ülkesine destek mesajı

Kasımpaşa'da forma giyen Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma, koronavirüs salgınına karşı ülkesine destek veren bir mesaj yayımladı.

Quaresma, Twitter hesabından, "Şampiyon olma zamanı geldi. Güçlü olmalıyız, hazırlıklı olmalıyız. Virüse karşı savaşmak için bir takım olarak oynamamız gerekiyor. Virüse karşı zayıf olanlara yardım etmeli, bencil olmadan birbirimize destek olmalıyız. Bu, hayatımızın en önemli oyunlarından biri. Bu, Portekiz'in cesur ve ölümsüz bir ulus olduğunu gösterme oyunudur." diye yazdı.

Portekiz'de Kovid-19 vakası, son resmi rakamlara göre 78 olarak açıklandı.

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