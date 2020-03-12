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Ekonomi, Koronavirüs

TAV Havalimanları koronavirüs nedeniyle hisse geri alımına gidecek

TAV Havalimanları, koronavirüs salgını nedeniyle piyasalarda yaşanan ani değişiklerin etkisini azaltmak amacıyla hisse geri alımı gerçekleştirecek.

Mehmet Ali Derdiyok,Kenan Irtak   | 12.03.2020
TAV Havalimanları koronavirüs nedeniyle hisse geri alımına gidecek

İstanbul

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, yaptığı yazılı açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü'nün pandemi seviyesine çıkarttığı koronavirüs ve buna bağlı alınan önlemler nedeniyle tüm dünyada işlettikleri havalimanlarında yolcu trafiğinde bir düşüş yaşandığını aktardı.

Şener, turizm açısından düşük sezonda olunması nedeniyle yolcu trafiğindeki bu düşüşün şu ana kadar finansal performansları üzerindeki etkisinin kısıtlı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

''Bununla birlikte salgının küresel ölçekte turizm ve havacılık sektörünü ciddi şekilde etkilemesi nedeniyle hisse fiyatımızda düşüş yaşanmaktadır. Hissemizin ve şirketimizin arkasında olduğumuzu göstermek için Yönetim Kurulumuzda 200 milyon liraya kadar hisse geri alımı yapmaya karar verdik. Ülkemizde ve tüm dünyada alınan önlemlerle salgının önümüzdeki haftalarda kontrol altına alınacağına ve geçmiş örneklerden de bildiğimiz üzere havacılık sektöründe hızlı bir toparlanma yaşayacağımıza inanıyoruz."

TAV Havalimanları bu yılın ilk iki ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 düşüşle 8,5 milyon yolcuya hizmet verdi.

Aynı dönemde TAV'ın hizmet verdiği dış hat yolcusu yüzde 13 artarken iç hat yolcu trafiğinde yüzde 13 düşüş gerçekleşti.

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