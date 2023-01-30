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Dünya

Lavrov, terörle, çifte standart uygulamadan mücadele edilmesi gerektiğini söyledi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, çifte standart uygulamadan terörle mücadele edilmesi gerektiğini bildirdi.

Dmitri Chirciu   | 30.01.2023
Lavrov, terörle, çifte standart uygulamadan mücadele edilmesi gerektiğini söyledi

Moskova

​​​​​​​Lavrov ile Pakistan Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari, başkent Moskova'daki görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Pakistan’ın Hayber Pahtunhva eyaletinde öğle namazı sırasında camiye düzenlenen intihar saldırısına değinen Larvrov, saldırıda hayatını kaybedenler için taziye dileğinde bulundu.

Lavrov, tüm dünyada terörle mücadele edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Ancak terörle, çifte standart uygulamadan ve siyasi hedeflerin gerçekleştirilmesi amacıyla terör grupları ile flört etmeden mücadele edilmelidir. Bu hatayı, bazı Batılı meslektaşlarımız sıkça yapıyor." dedi.

Zerdari ile görüşmede Afganistan'daki durumu ele aldıklarını dile getiren Lavrov, "Burada, bölgemizdeki terör tehdidinin ortadan kaldırılması hedefi söz konusu. Maalesef, bu şimdiye kadar Afganistan topraklarında gerçekleşmedi ancak bu yönde çaba gösteriliyor. Bu doğrultuda, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) imkanlarının da kullanılması konusunda anlaştık." diye konuştu.

Lavrov, Pakistanlı askerlere Rusya Savunma Bakanlığına ait okullarda eğitim vermeye devam ettiklerini dile getirdi.

"Pakistan, ciddi enerji kriziyle karşı karşıya"

Pakistan Dışişleri Bakanı Zerdari ise Rusya ile çeşitli alanlarda işbirliğini geliştirmeye hazır olduklarını belirterek, "Pakistan, ciddi enerji kriziyle karşı karşıya. Hidrokarbon ithal fiyatının yüksek olmasıyla ilgili sorunlarımız var. Enerji alanında Rusya ve Pakistan arasındaki istişarelerde ilerlemeler olacağını umut ediyorum." dedi.

Zerdari, uluslararası alandaki sorunların barış yoluyla çözülmesinden yana olduklarını vurguladı.

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