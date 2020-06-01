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Dünya

Latin Amerika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyonu geçti

Nüfusu 600 milyonu aşan Latin Amerika bölgesinde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyonu, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bini aştı.

Muhammed Emin Canik   | 01.06.2020
Latin Amerika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyonu geçti Fotoğraf: Boris Vergara /AA

Buenos Aires


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Latin Amerika'da 1 milyon 13 bin 538 kişide görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19), 51 bin 202 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Dünyada ABD'den sonra en çok vakanın tespit edildiği ve salgının Latin Amerika'daki "merkez üssü" olarak nitelenen Brezilya'da 514 bin 849 vaka sayısıyla bölgedeki vakaların yarısının, virüs kaynaklı 29 bin 314 ölüm sayısıyla da bölgedeki ölümlerin çoğunun görüldüğü ülke olarak öne çıkıyor.

Latin Amerika ülkelerindeki Kovid-19 kaynaklı ölü ve vaka sayıları şöyle:

"Meksika 9 bin 779 / 87 bin 512, Peru 4 bin 506 / 164 bin 476, Şili 1054 / 99 bin 688, Ekvador 3 bin 358 / 39 bin 98, Kolombiya 939 / 29 bin 383, Arjantin 539 / 16 bin 851, Bolivya 310 / 9 bin 592, Venezuela 14 / 1459, Paraguay 11 / 986, Uruguay 22 / 821, Dominik Cumhuriyeti 502 / 17 bin 285, Panama 336 / 13 bin 463, Honduras 201 / 5 bin 94, Guatemala 102 / 4 bin 739, El Salvador 46 / 2 bin 517, Küba 83 / 2 bin 45, Haiti 41 / 1865, Kosta Rika 10 / 1056, Nikaragua 35 / 759."


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