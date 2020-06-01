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Dünya

ABD'deki gösteriler nedeniyle başkent Washington'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi

ABD'de Minneapolis kentinde siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından düzenlenen protestolarda yaşanan şiddet olayları nedeniyle başkent Washington DC'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Dildar Baykan   | 01.06.2020
ABD'deki gösteriler nedeniyle başkent Washington'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi Fotoğraf: Yasin Öztürk /AA

Washington

Washington’daki Floyd gösterilerinde tansiyon yükseldi

ABD'nin Minneapolis kentinde polis şiddeti sonucu siyahi George Floyd'un hayatını kaybetmesini protesto eden göstericiler polisle karşı karşıya geldi. Başkent Washington sokaklarında polisin zaman zaman göz yaşartıcı gaz sıktığı kalabalık, sloganlar atarak eylemlerine devam ediyor. ( Yasin Öztürk - Anadolu Ajansı ) 

ABD genelindeki Floyd gösterileri devam ederken, Beyaz Saray etrafında toplanan yüzlerce göstericinin dün şiddet eylemlerinde bulunması ve bugün de yine Beyaz Saray civarında toplanmaya başlamasının ardından Belediye Başkanı Muriel Bowser'den yeni bir adım geldi. 

Bowser yaptığı yazılı açıklamada, yerel saatle pazar 23.00'ten, pazartesi 06.00'ya kadar kent genelinde sokağa çıkma yasağı ilan ettiğini duyurdu.

Ayrıca Bowser, gösterilerde güvenliğin sağlanması için Washington Metropol Polis Departmanına destek için Ulusal Muhafızları da görevlendirdiğini bildirdi.

Floyd'un "Nefes alamıyorum" feryadı, polis şiddetini gündeme taşıdı

46 yaşındaki George Floyd, salı günü dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis’te polisler tarafından gözaltına alınırken, bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken, yoldan geçen vatandaşların cep telefonlarıyla kaydettiği görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve Minneapolis başta olmak üzere birçok şehirde protestolara yol açmıştı.

Eyalette acil durum ilan eden Vali Tim Walz, bölgede polise yardımcı olmaları ve durumu kontrol altına almaları için Ulusal Muhafızları görevlendirdiğini açıklamıştı.

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