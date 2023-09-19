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Dünya

Lafarge soruşturmasına ilişkin karar 7 Kasım'da belli olacak

Fransa'da mahkemenin, Fransız çimento devi Lafarge'a yönelik "insanlığa karşı suça ortak olduğu" yönündeki soruşturmanın devam edip etmeyeceğini 7 Kasım'da açıklayacağı belirtildi.

Esra Taşkın  | 19.09.2023 - Güncelleme : 19.09.2023
Lafarge soruşturmasına ilişkin karar 7 Kasım'da belli olacak

Paris

Lafarge'ın, terör örgütü DEAŞ'ı finanse etmesine ilişkin soruşturmayı takip eden yolsuzlukla mücadele sivil toplum kuruluşu Sherpa tarafından X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Yargıtay'da bugün Lafarge'a ilişkin duruşma yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Yargıtay'ın Lafarge'a yönelik "insanlığa karşı suça ortak olduğu" yönündeki soruşturmanın devam edip etmeyeceğine ilişkin kararını 7 Kasım'da açıklayacağı ifade edildi.

2017'de soruşturulmaya başlanmıştı

Şirket hakkında Haziran 2017'de açılan soruşturma kapsamında, Lafarge'nin Yönetim Kurulu Başkanı Bruno Lafont'un da aralarında bulunduğu bazı üst düzey yöneticiler "teröre finansman sağlamak" ile suçlanmıştı.

Şirkete Haziran 2018'de "insanlığa karşı suçlara ortak olmak" suçlaması yöneltilmiş ancak Fransız yargısı bu suçlamalara ilişkin soruşturmayı Kasım 2019'da düşürmüştü.

Davaya müdahil olan sivil taraflar, yolsuzlukla mücadele sivil toplum kuruluşu Sherpa ile Avrupa Anayasa ve İnsan Hakları Merkezi, suçlamanın düşürülmesini Yargıtay'a taşımıştı.

Fransız Yargıtay'ının, Eylül 2021'de Lafarge'a DEAŞ'lı teröristleri finanse etmesi nedeniyle "insanlığa karşı suça ortak olmak" suçlaması yöneltilebilmesinin önünü açan karara vararak dosyayı Temyiz Mahkemesine göndermişti.

Paris Temyiz Mahkemesi Mayıs 2022'de Lafarge'a yönelik "insanlığa karşı suça ortak olduğu" yönündeki soruşturmanın devamına karar vermişti.

Lafarge, Temyiz Mahkemesinin bu kararına itiraz ederek, Yargıtay'a başvurmuş, Yargıtay ise itiraza ilişkin oturumun 19 Eylül'de görüleceğini açıklamıştı.

AA, Lafarge'ın DEAŞ'ı Fransa istihbaratının bilgisi dahilinde finanse ettiğini kanıtlayan belgelere ulaşmıştı

Anadolu Ajansının (AA) elde ettiği Fransız kurumlarına ait belgelerdeki bilgiler, dünyanın en büyük çimento devi Fransız Lafarge'ın, DEAŞ ile ilişkisi hakkında Fransız iç, dış ve askeri istihbarat servislerini sürekli bilgilendirdiğini ve ilişkinin Fransa devletinin bilgisi dahilinde gerçekleştiğini gözler önüne sermişti.

AA'nın Eylül 2021'de yayımladığı haberinde yer alan belgelerde, Fransız istihbarat ve devlet kurumları, Lafarge'ı, terörü finanse ederek insanlığa karşı suç işlediği konusunda uyarmadı ve bu durumu gizli tutanaklarda itiraf etti.

DEAŞ ise Lafarge'dan aldığı çimentoları sığınak ve tünel yapımında kullandı.

Lafarge, DEAŞ'ı finanse ettiği suçlamalarının ardından İsviçre'deki rakibiyle birleşerek 2015'te önce "LafargeHolcim" ismini aldı, 2021'de şirketin isminden "Lafarge" atılarak "Holcim Ltd" olarak tescil edildi.

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