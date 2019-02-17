Fransa'da sarı yelekliler gösterilerin 3'üncü ayında sokaklarda

Sarı yelekliler, eylemlerin üçüncü ayını kutlamak ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin politikalarına karşı tepkilerini bir kez daha dile getirmek için Paris'te sokağa çıktı.

PARİS

Fransa'nın başkenti Paris'te hükümet karşıtı sarı yelekliler, gösterilerin üçüncü ayında sokağa çıktı.

Sarı yelekliler, akaryakıt zamlarına ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak 17 Kasım 2018'de başladıkları eylemlere devam etti.

Paris'te Champs-Elysee Caddesi'nde toplanan göstericiler, başkentin farklıi sokaklarında yürüdükten sonra Eyfel Kulesi'nin yanındaki Champs-de-Mars Meydanı'na geldi. Eylemciler bir süre gösteriye devam ettikten sonra dağıldı.

Bir grup gösterici de Paris'in Republique Meydanı'nda toplandı.

Sarı yelekliler, gösterilerin üçüncü ayını kutladı ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve hükümetin politikalarına karşı tepkilerini bir kez daha dile getirdi.

Paris Emniyet Müdürlüğü, herhangi bir gerginliğin yaşanmadığı gösteriye bin 500 kişinin katıldığını bildirdi.

Bu arada, Fransız basınında çıkan haberlere göre, sarı yeleklilerin dün Paris'te düzenlediği eylemde polis iki gazeteciye sözlü hakarette bulundu ve copla saldırdı.

İçişleri Bakanlığının verilerine göre, sarı yeleklilerin dünkü gösterilerine Paris'te 5 bin olmak üzere ülke genelinde 41 bin 500 kişi katıldı.

Paris'teki eylem Bordeaux ve Toulouse'dakine kıyasla daha az gergin geçmişti. Protestolarda Paris'te 29, Toulouse'da 10 ve Bordeaux'da 19 kişi gözaltına alındı.

Protestolar

17 Kasım 2018'de başlayan gösteriler, ülkede son yılların en şiddetli protestosu haline geldi.

Gösterilerde 11 kişi hayatını kaybetti, 2 binden fazla kişi yaralandı, 8 bin 400 kişi gözaltına alındı, 1796 kişi hapis cezasına çarptırıldı.

Protestolarda polisle eylemciler zaman zaman çatışmış, kamu kurumlarına saldırılar, mağazaların yağmalanması, araçların ve çöp bidonlarının yakılması olayları yaşanmış ve polis eylemcilere sert müdahalelerde bulunmuştu.

Muhabir: Yusuf Özcan