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Dünya

Kuzey Kore lideri Kim'den ABD yaptırımlarıyla mücadele sözü

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, ABD'nin ülkesine yönelik yaptırımlarına karşı mücadele edeceğini bildirdi.

Büşra Selvi Öğütcen   | 16.10.2019
Kuzey Kore lideri Kim'den ABD yaptırımlarıyla mücadele sözü

Ankara

Yonhap'ın Kuzey Kore'nin resmi haber ajansı KCNA'ya dayandırdığı haberine göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Kore yarım adasındaki en yüksek nokta olan Paektu Dağı'nda yaptığı açıklamada, ABD'nin ülkesine karşı yaptırımlarının üstesinden geleceklerini belirtti. 

Kim, ailesinin propaganda sembolü sayılan beyaz atla objektiflere poz verdikten sonra Samjiyon bölgesindeki inşaat şantiyelerini ziyaretinde yaptığı açıklamada, "Sonu gelmeyen yaptırımlar, düşman güçlerin baskıları ve karşımıza çıkan zorluk ve imtihanlar yüzünden ülkemiz müşkül durumda. Ancak halkımız imtihanlardan geçerek güçlendi, gelişmenin yolunu buldu ve bunlar karşısında nasıl her zaman kazanacağını öğrendi." ifadelerini kullandı.

Kim, "ABD'nin Kuzey Kore karşıtı hasım güçleriyle Kore halkına verdiği acı öfkeye dönüştü. Düşmanın çabaları ne kadar ısrarcı olursa olsun, biz kendi çabalarımızla gelişme ve zenginliğin yolunu açabiliriz." dedi.

Kuzey Kore'ye nükleer programı nedeniyle 2006 yılından beri ekonomik ve askeri yaptırımlar uygulanıyor. 

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