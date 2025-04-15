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Dünya

Kudüs'te Ultra Ortodoks Yahudiler ile İsrail polisi arasında gerilim yaşandı

15.04.2025 - Güncelleme : 15.04.2025
Kudüs'te Ultra Ortodoks Yahudiler ile İsrail polisi arasında gerilim yaşandı

Kudüs’teki Ultra Ortodoks Yahudiler'in (Harediler) yoğun olarak yaşadığı Mea Şearim Mahallesi’nde, İsrail polisinin bir kişiyi gözaltına almak istemesi üzerine bölge sakinleriyle güvenlik güçleri arasında gerilim yaşandı. Olayın ardından mahallede toplanan göstericilere İsrail güvenlik güçleri müdahale etti.
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