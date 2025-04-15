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Dünya

Associated Press, yargıç kararına rağmen Beyaz Saray'a alınmadıklarını açıkladı

Associated Press (AP), mahkemenin aksi kararına rağmen Donald Trump yönetimi tarafından Beyaz Saray'a girişlerine izin verilmediğini bildirdi.

Ayşe İrem Tiryaki  | 15.04.2025 - Güncelleme : 15.04.2025
Associated Press, yargıç kararına rağmen Beyaz Saray'a alınmadıklarını açıkladı

Ankara

ABD yönetimi ile AP arasında "Amerika Körfezi" ifadesine ilişkin kriz sürerken AP'den, Başkan Trump ve El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele'nin Beyaz Saray'daki basın toplantısına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, federal yargıcın dün yürürlüğe girmesi planlanan aksi yöndeki kararına rağmen AP çalışanlarının bu toplantıya alınmadığı savunuldu.

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Diğer yandan, Axios'un haberine göre, Trump yönetimi, perşembe günü görülecek temyiz duruşmasına kadar söz konusu karar için idari erteleme talep ediyor.

ABD'de federal yargıç, 9 Nisan'da AP'nin başkanlık faaliyetlerine tam kapsamlı erişimi için Beyaz Saray'a talimat göndermişti. Karara olası itiraz kapsamında hükümete zaman tanınması amacıyla talimatın bir hafta boyunca uygulanmayacağı belirtilmişti.

Dava süreci ve "Amerika Körfezi" ifadesi

AP, "Meksika Körfezi" ismini "Amerika Körfezi" olarak değiştiren Donald Trump'ın talimatına uymayacağını açıklamıştı. Ardından Beyaz Saray, AP muhabirinin basın toplantısına girişini engellemişti.

AP, Başkanlık etkinliklerine erişimlerinin engellenmesi kaynaklı olarak ifade özgürlüğünün ihlal edildiği gerekçesiyle Trump yönetiminin 3 yetkilisine dava açmıştı.

Dava dilekçesinde, "ABD'deki basın ve tüm halk, kendi kelimelerini seçme ve hükümet tarafından misilleme görmeme hakkına sahiptir." ifadesi kullanılmıştı.

Dilekçede, Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Susan Wiles, Özel Kalem Müdür Yardımcısı Taylor Budowich ve Basın Sözcüsü Karoline Leavitt isimleri yer almıştı.

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