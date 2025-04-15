Netanyahu, İran'ın nükleer programının "yok edilmesi gerektiğini" savundu
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD ile Tahran arasında müzakereler sürerken İran'ın nükleer programının "yok edilmesi gerektiğini" söyledi.
Ankara
Netanyahu, sosyal medya hesabından yaptığı görüntülü paylaşımda İran yönetimini hedef aldı.
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İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yaptığı açıklamalara atıfta bulunan Netanyahu, ABD ile müzakereler devam ederken İran liderinin "İsrail'i yok etmeyi hedeflediğini" ileri sürdü.
Netanyahu, paylaşımında İran'ın nükleer faaliyetlerinin "yok edilmesi gerektiğini" savundu.
ABD ile İran arasında nükleer anlaşmaya varılması kapsamında 8 yıl aradan sonra 12 Nisan'da Umman'da müzakerelerin ilk turu yapılmıştı.
Dolaylı yapılan görüşmede İran heyetine Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD tarafına ise Başkan Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff başkanlık etmişti.
Müzakerelerin ikinci turunun 19 Nisan'da yapılması öngörülüyor.