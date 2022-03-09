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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Kremlin'den 'ekonomik savaş' değerlendirmesi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, küresel enerji piyasalarındaki durumun oldukça çalkantılı olduğunu belirterek, “ABD, Rusya’ya ekonomik bir savaş yürütüyor.” dedi.

Emre Gürkan Abay   | 09.03.2022
Kremlin'den 'ekonomik savaş' değerlendirmesi

Moskova

Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya’ya yönelik sert ekonomik yaptırımları değerlendirdi.

Rusya’dan ayrılan şirketler nedeniyle hükümetin çalışmalar yaptığına işaret eden Peskov, “Umarız milyonlarca insan işsiz kalmaz. Gerçekten şirketler ayrılıyorlar ve hükümet bu konuyla ilgileniyor.” diye konuştu.

Peskov, ABD’nin Rusya’ya yönelik yaptırımlarına tepki göstererek, “ABD, Rusya’ya ekonomik bir savaş yürütüyor. ABD’nin Rus enerji ürünlerini almama kararını son derece ciddi bir şekilde inceleyeceğiz ve Rusya’nın çıkarına ne gerekiyorsa onu yapacağız.” dedi.

Küresel enerji piyasalarındaki durumun belirsiz olduğuna dikkati çeken Peskov, “Küresel enerji piyasalarındaki durum oldukça çalkantılı ve bu çalkantıların hangi noktaya kadar artarak devam edeceği de bilinmiyor.” ifadesini kullandı.

 “Antalya’daki Lavrov-Kuleba görüşmesi önemli”

Peskov, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba’nın 10 Mart’ta Antalya Diplomasi Forumu marjında gerçekleştirecekleri görüşmenin önemine işaret ederek, “Bu müzakere sürecinin devam ve son derece önemli.” dedi.

Polonya'nın, Ukrayna'ya MiG-29 savaş uçakları tedarik edeceğine yönelik olasılığı değerlendiren Peskov, “Bu son derece arzu edilmeyen ve potansiyel olarak tehlikeli bir senaryo.” yorumunu yaptı.

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