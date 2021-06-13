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Futbol, EURO 2020

Turnuvanın ev sahiplerinden Rusya, Belçika'ya yenildi

16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) B Grubu'nda Belçika, Rusya'yı 3-0 yendi.

Hüseyin Burak Demirer   | 13.06.2021
Turnuvanın ev sahiplerinden Rusya, Belçika'ya yenildi

Ankara

Turnuvanın ev sahiplerinden Rusya, Saint Petersburg kentiyle aynı adı taşıyan statta yapılan B Grubu ilk maçında, FIFA dünya sıralamasının zirvesindeki Belçika ile karşılaştı.

Belçika, 10. dakikada savunmanın arkasına atılan yüksek topla buluşan Lukaku'nun golüyle 1-0 öne geçti.

Rus file bekçisi Şunin, Thorgan Hazard'ın 34. dakikada ceza sahasının sol köşesinden uzak direğe doğru gönderdiği sert ortayı kontrol edemedi. Belçika, Meunier'nin önünde kalan topu ağlara göndermesiyle farkı 2'ye çıkardı.

Lukaku 88. dakikada ikinci kez sahneye çıktı. Defansın arkasına koşu yapan Lukaku, pası aldıktan sonra ceza sahasına girer girmez çektiği şutla Belçika'nın maçı 3-0 kazanmasını sağladı.

Grupta son durum

EURO 2020 B Grubu'ndaki ilk maçların ardından Belçika, averajla liderliğe yerleşti.

Şampiyona tarihindeki ilk karşılaşmasına çıkan Finlandiya, Danimarka'yı 1-0 yenmeyi başardı.

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