Dolar
34.48
Euro
36.44
Altın
2,626.10
ETH/USDT
3,119.00
BTC/USDT
93,344.00
BIST 100
9,261.97
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna'da çatışmaları dondurmak istemediklerini söyledi

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna konusunda müzakerelere hazır olduğunu belirterek, "Çatışmanın dondurulmasına yönelik senaryolar bizim için uygun değil. Hedeflerimize ulaşmak bizim için önemli." dedi.

Emre Gürkan Abay  | 20.11.2024 - Güncelleme : 20.11.2024
Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna'da çatışmaları dondurmak istemediklerini söyledi

Moskova

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili son günlerde yaşanan gelişmeleri, başkent Moskova'da gazetecilere değerlendirdi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna'ya antipersonel kara mayınları verilmesini onayladığı iddialarına ilişkin Peskov, "Bunun ne kadar gerçek olduğunu söylemek zor. Ancak ABD'nin mevcut yönetimi savaşı sürdürmeye tamamen kararlı ve kalan zamanlarında bunun için mümkün olan her şeyi yapıyor." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Ukrayna konusunda çatışmanın dondurulması dahil bazı tavizler verebileceğine yönelik iddiaları da değerlendiren Peskov, "Çatışmanın dondurulmasına yönelik senaryolar bizim için uygun değil. Herkes tarafından çok iyi bilinen hedeflerimize ulaşmak bizim için önemli." diye konuştu.

Peskov, Ukrayna konusunda Batılı ülkelerle olası müzakerelere de değinerek, "Putin'in sıklıkla tekrar ettiği gibi, kendisi görüşmelere ve müzakerelere hazırdır." dedi.

Ukrayna'nın bu tür müzakereler yürütmeyi resmen yasakladığını anımsatan Peskov, "Ukrayna, 1991 sınırlarına geri dönülmesi gerektiğine yönelik gerçekçi olmayan hedefler belirliyor. Batı da Rusya'yı stratejik yenilgiye uğratmak için bu arzuları destekliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Rusya-Ukrayna arasındaki füze gerilimi) 'Benden sonrası tufan' anlayışıyla bir yere varılmaz
Ege için kuvvetli sağanak uyarısı
Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Türkiye'de tüm hanelerin elektrik ihtiyacı rüzgar ve güneşten karşılanıyor
Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazasında 14 kişi yaralandı

Benzer haberler

Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna'da çatışmaları dondurmak istemediklerini söyledi

Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna'da çatışmaları dondurmak istemediklerini söyledi

ABD'nin Kiev Büyükelçiliği olası hava saldırısı nedeniyle bir günlüğüne kapatıldı

Trump 2.0: Avrupa'nın güvenliği için yeni dönem

ABD'nin kuzeybatısını vuran "bomba kasırgası" Washington'da 600 bin kişiyi elektriksiz bıraktı

ABD'nin kuzeybatısını vuran "bomba kasırgası" Washington'da 600 bin kişiyi elektriksiz bıraktı
Trump'ın Eğitim Bakanı adayı, eski Dünya Eğlence Güreşi Üst Yöneticisi Linda McMahon oldu

Trump'ın Eğitim Bakanı adayı, eski Dünya Eğlence Güreşi Üst Yöneticisi Linda McMahon oldu
Kanada Başbakanı, G20 Zirvesi bildirisindeki Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin ifadelerden memnun değil

Kanada Başbakanı, G20 Zirvesi bildirisindeki Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin ifadelerden memnun değil
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet