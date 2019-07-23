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Dünya

Rusya, Türkiye ile havacılıkta iş birliğini genişletmek istiyor

Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Dairesi Başkanı Dmitriy Şugayev, "Başta havacılık alanında olmak üzere Türk ortaklarımızla iş birliği yapabileceğimiz çok sayıda başlık olacağına eminim." dedi.

Emre Gürkan Abay   | 23.07.2019
Rusya, Türkiye ile havacılıkta iş birliğini genişletmek istiyor

Moskova

Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Dairesi Başkanı Dmitriy Şugayev, Türkiye ile askeri-teknik alandaki iş birliğine devam etmeyi umduklarını belirterek, "Başta havacılık alanında Türk ortaklarımızla iş birliği yapabileceğimiz çok sayıda başlık olacağına eminim." dedi.

Şugayev, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye ile Rusya arasında savunma sanayinde yürütülen temaslara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

S-400 hava savunma sistemlerinin Türkiye'ye yönelik teslimatında ilk etabın bu hafta tamamlanacağını aktaran Şugayev, "Türk ortaklarımıza gösterdikleri duruş nedeniyle çok teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye ile askeri-teknik alanda iş birliğini artırmak istediklerini belirten Şugayev, "Başta havacılık alanında Türk ortaklarımızla iş birliği yapabileceğimiz çok sayıda başlık olacağına eminim." dedi.

Rus devlet savunma sanayisi şirketi Rosteh'in Başkanı Sergey Çemezov, bir süre önce yaptığı açıklamada, Rusya'nın Türkiye'ye Su-35 savaş uçağı satmaya hazır olduğunu söylemişti. 

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