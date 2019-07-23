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Politika

Suriye'nin kuzeyinde 'Güvenli Bölge' tesisi çalışmalarına başlandı

Türk ve ABD'li askeri yetkililer arasında, Suriye'nin kuzeyinde Güvenli Bölge'nin tesisine yönelik çalışmalar Milli Savunma Bakanlığında başladı.

Muhammed Boztepe   | 23.07.2019
Suriye'nin kuzeyinde 'Güvenli Bölge' tesisi çalışmalarına başlandı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde "Güvenli Bölge"nin tesisine yönelik çalışmalara başlandığı bildirildi.

Açıklamada, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey arasındaki görüşmede mutabık kalındığı üzere, iki ülkenin askeri yetkilileri arasında, Suriye'nin kuzeyinde koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan "Güvenli Bölge"ye yönelik çalışmanın, MSB'de icra edildiği belirtildi.

"Görüşmelerin devam etmesi planlanıyor"

Açıklamada, Türk ve ABD'li askeri yetkililerin arasında gerçekleşen görüşmelerin, önümüzdeki günlerde devam etmesinin planlandığı bildirildi.

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