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Dünya

Kremlin: Putin-Trump görüşmesi için zaman gerekiyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki olası görüşme için Amerikalılardan herhangi bir sinyal almadıklarını belirterek, "Görünüşe göre belirli bir zaman gerekiyor." dedi.

Emre Gürkan Abay  | 27.01.2025 - Güncelleme : 27.01.2025
Kremlin: Putin-Trump görüşmesi için zaman gerekiyor

Moskova

Peskov, Putin ile Trump'ın olası görüşmesine ilişkin başkent Moskova'da gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Görüşme için Putin’in ABD’ye gidip gitmeyeceğine ilişkin soruyu yanıtlayan Peskov, "Bu, liderler tarafından böyle bir görüşmeyi organize etmeyi uygun gördükleri bir zamanda istişare edilir. Şimdiye kadar Amerikalılardan herhangi bir sinyal almadık, bu yüzden kendi takvimimiz üzerinde çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Peskov, Rusya’nın görüşmeye hazır olduğunu belirterek, "ABD tarafı da hazır görünüyor. Görünüşe göre belirli bir zaman gerekiyor." dedi.

Belarus’ta kesin olmayan resmi sonuçlara göre Aleksandr Lukaşenko’nun zaferiyle sonuçlanan cumhurbaşkanı seçimine ilişkin Peskov, "Müttefikimizin başarısı nedeniyle mutluyuz. Batı’dan seçime dair gelen seslere gelirsek son derece tahmin edilebilirler ve değerlendirme lüzumu görmüyoruz." görüşünü paylaştı.

Putin, 24 Ocak’ta, Trump'la Ukrayna Savaşı ve enerji gibi konuları görüşmek üzere bir araya gelmeleri gerektiğini açıklamıştı.

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