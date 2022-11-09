Dolar
18.60
Euro
18.72
Altın
1,708.40
ETH/USDT
1,215.00
BTC/USDT
17,750.00
BIST 100
4,416.54
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Kremlin: Nükleer silah denetimiyle ilgili temaslar önceden duyurulmaz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova ile Washington arasında nükleer silahları denetleme konusundaki temasların önceden duyurulamayacağını söyledi.

Ali Cura   | 09.11.2022
Kremlin: Nükleer silah denetimiyle ilgili temaslar önceden duyurulmaz

Moskova

Peskov, gazetecilere ABD'nin “New START” anlaşması kapsamında Rusya ile görüşmeler yapılacağına ilişkin açıklamasını değerlendirdi.

Bu hususta konuşmanın “erken” olduğunu vurgulayan Peskov, “İlişkilerimizin dokusu çok ince. Diyaloğun olduğu söylenemez.” dedi.

Moskova ile Washington arasında planlanmış temaslar olmadığına dikkati çeken Peskov, “Ara sıra ve sistematik olmayan temaslar önceden duyurulmaz.” ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price dün Rusya ile nükleer silahları azaltmayı hedefleyen “New START” anlaşması kapsamında karşılıklı denetlemeleri yeniden başlatmak üzere yakın zaman içinde istişare görüşmeleri yapacağını bildirmişti.

Price, denetimleri yeniden başlatmak üzere yapılacak toplantının yeri ve zamanı konusunda herhangi bir detay vermemişti.

Komite, en son Ekim 2021'de toplanmıştı ve Rusya ağustos ayında ABD'nin denetimlere izin vermediği gerekçesiyle Amerikalı denetçilerin Rus nükleer silahlarını denetleme çalışmalarını askıya aldığını açıklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kuduz tanısıyla tedavi gören çocuk yaşamını yitirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı kurulmasına ilişkin paylaşım
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi kabul edecek
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı 37. yaşını kutladı
Adalet Bakanı Bozdağ, Rusya Federasyonu Başsavcısı Krasnov'u kabul etti

Benzer haberler

Kremlin: Nükleer silah denetimiyle ilgili temaslar önceden duyurulmaz

Kremlin: Nükleer silah denetimiyle ilgili temaslar önceden duyurulmaz

Washington'da Türk Devletleri Teşkilatının kuruluş yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi

Moskova’da devlet kurumlarını korumaya yönelik tatbikat yapıldı

Kremlin: ABD’nin Romanya’ya konuşlandırdığı birlik bölgeye istikrar getirmez

Kremlin: ABD’nin Romanya’ya konuşlandırdığı birlik bölgeye istikrar getirmez
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet