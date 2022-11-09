Azerbaycan'da Bayrak Günü kutlanıyor
Azerbaycan'da Devlet Bayrak Günü kutlamaları yapılıyor.
Bakü
Kutlamalar kapsamında Hazar Denizi kıyısındaki Ulusal Park'ta çeşitli etkinlikler düzenlendi, marşlar seslendirildi.
Koroların Azerbaycan Milli Marşı'nı seslendirmesi ile başlayan etkinlikte, gökyüzüne Azerbaycan bayrağının renklerinden oluşan balonlar bırakıldı.
Ellerinde bayrak taşıyan vatandaşlar, Bayrak Günü dolayısıyla birbirini kutladı, sevinç gösterisinde bulundu. Ulusal Park'ta bayrağı olmayanlara bayrak dağıtıldı.
Üç renkli Azerbaycan bayrağı, 9 Kasım 1918'de Azerbaycan Cumhuriyeti hükümeti toplantısında kabul edilmişti.
Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla bağımsızlık elde eden Azerbaycan, cumhuriyet döneminde kabul edilen bayrağı, 1991'de tekrar milli bayrak olarak benimsemişti.
Ülkede 2009'da 9 Kasım günü, Cumhurbaşkanı kararnamesi ile "Devlet Bayrak Günü" ve resmi tatil ilan edilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.