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Dünya

Azerbaycan'da Bayrak Günü kutlanıyor

Azerbaycan'da Devlet Bayrak Günü kutlamaları yapılıyor.

Ruslan Rehimov   | 09.11.2022
Azerbaycan'da Bayrak Günü kutlanıyor Fotoğraf: Resul Rehimov/AA

Bakü

Kutlamalar kapsamında Hazar Denizi kıyısındaki Ulusal Park'ta çeşitli etkinlikler düzenlendi, marşlar seslendirildi.

Koroların Azerbaycan Milli Marşı'nı seslendirmesi ile başlayan etkinlikte, gökyüzüne Azerbaycan bayrağının renklerinden oluşan balonlar bırakıldı.

Ellerinde bayrak taşıyan vatandaşlar, Bayrak Günü dolayısıyla birbirini kutladı, sevinç gösterisinde bulundu. Ulusal Park'ta bayrağı olmayanlara bayrak dağıtıldı.

Üç renkli Azerbaycan bayrağı, 9 Kasım 1918'de Azerbaycan Cumhuriyeti hükümeti toplantısında kabul edilmişti.

Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla bağımsızlık elde eden Azerbaycan, cumhuriyet döneminde kabul edilen bayrağı, 1991'de tekrar milli bayrak olarak benimsemişti.

Ülkede 2009'da 9 Kasım günü, Cumhurbaşkanı kararnamesi ile "Devlet Bayrak Günü" ve resmi tatil ilan edilmişti.

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