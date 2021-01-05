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Dünya, Koronavirüs

Kovid-19'un daha hızlı yayılan türü İran'da da tespit edildi

Mutasyon geçiren ve daha hızlı yayılan koronavirüs türüne İran'da da rastlandı.

Ahmet Dursun   | 05.01.2021
Kovid-19'un daha hızlı yayılan türü İran'da da tespit edildi

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) mutasyon geçiren ve daha hızlı yayılan türüne İran'da da rastlandı.

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, devlet televizyonunda yayımlanan açıklamasında, İngiltere'den ülkeye giriş yapan bir İran vatandaşında koronavirüs mutasyonunun tespit edildiğini açıkladı.

Nemeki, hastanede karantinaya alınan hastanın sağlık durumunun iyi olduğunu ve yakınlarında virüse rastlanmadığını belirtti.

İran, İngiltere'de mutasyon ile uyumlu virüs tespit edilmesi üzerine 21 Aralık'ta bu ülkeye uçuşları iki hafta süreyle durdurmuştu. Uçuş yasağı pazar günü 19 Ocak'a kadar uzatılmıştı.

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