Kovid-19'dan son 24 saatte Hindistan'da 1095 kişi öldü
Yeni tip koronavirüs salgınında son 24 saatte Hindistan'da 1095 kişi öldü.
Ankara
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Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 1095 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 99 bin 773'e yükseldi.
Hindistan'da son 24 saatte 81 bin 484 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 6 milyon 394 bin 68'e çıktı.
Ülkede, şimdiye kadar virüse rastlanan 5 milyon 352 bin 78 kişi de iyileşti.
Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, "dünyada en fazla vaka görülen 2'inci ülke" konumunda bulunuyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.