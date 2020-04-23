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Dünya, Koronavirüs

Kovid-19 vaka sayısı dünya genelinde 2 milyon 700 bini aştı

Yeni tip koronavirüs vaka sayısı dünya genelinde 2 milyon 700 bini aştı.

Zehra Ulucak   | 23.04.2020
Kovid-19 vaka sayısı dünya genelinde 2 milyon 700 bini aştı Fotoğraf: Burak Akbulut/AA

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı dünya genelinde 2 milyon 700 bini geçti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı 2 milyon 700 bin 871'e ulaştı.

En çok vaka görülen ülke 868 bin 482 ile ABD oldu. Bu ülkeyi 213 bin 24 ile İspanya, 189 bin 973 ile İtalya, 161 bin 530 ile Fransa, 151 bin 332 ile Almanya, 138 bin 78 ile İngiltere, 101 bin 790 ile Türkiye ve 87 bin 26 ile İran izledi.

Salgının ortaya çıktığı Çin ana karasında ise 82 bin 798 vaka kayda geçti.

Vaka sayıları 10 bini aşan diğer ülkeler ise şöyle sıralandı:

"Rusya (62 bin 773), Brezilya (46 bin 701), Belçika (42 bin 797), Kanada (41 bin 791), Hollanda (35 bin 729), İsviçre (28 bin 496), Portekiz (22 bin 353), Hindistan (21 bin 797), Peru (20 bin 914), İrlanda (17 bin 607), İsveç (16 bin 755), Avusturya (15 bin 2), İsrail (14 bin 592), Suudi Arabistan (13 bin 930), Japonya (12 bin 662), Şili (11 bin 812), Ekvador (11 bin 183), Singapur (11 bin 178), Pakistan (11 bin 57), Güney Kore (10 bin 702), Meksika (10 bin 544), Polonya (10 bin 511) ve Romanya (10 bin 96)."

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 2019 Aralık'ta ortaya çıkan Kovid-19 salgını, dünya genelinde 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.

Salgın nedeniyle dünya genelinde 189 bin 99 kişi hayatını kaybetti, virüs bulaşan 740 bin 396 kişi iyileşti. Halen tedavi gören 1 milyon 771 bin 376 aktif enfekte kişi bulunuyor.

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