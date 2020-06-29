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Dünya

Kovid-19 salgını 2021 Cenevre Otomobil Fuarı'nı da iptal ettirdi

Dünyanın en önemli ve prestijli otomobil fuarlarından kabul edilen Cenevre Otomobil Fuarı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2021'de de iptal edildi.

Bayram Altuğ   | 29.06.2020
Kovid-19 salgını 2021 Cenevre Otomobil Fuarı'nı da iptal ettirdi

Cenevre

Cenevre Otomobil Fuarı'nın organizatörlerinden yapılan yazılı açıklamada, katılımcı firmaların çoğunluğunun iştirakiyle bir anket yapıldığı aktarıldı.

Buna göre, ankete katılan otomobil firmalarının çoğunluğu, Kovid-19 salgını nedeniyle fuarın 2021'de de iptal edilmesi yönünde görüş bildirdi.

Cenevre Otomobil Fuarı'nı düzenleyen vakfın yöneticileri de anket sonuçlarını dikkate alarak, organizasyonun 2021'de iptali yönünde karar verdi.

Açıklamada, otomotiv sektörünün şu anda zorlu bir dönemden geçtiği ve katılımcıların salgının etkilerinden kurtulmak için zamana ihtiyaç duyduğu vurgulandı.

Ayrıca, "mevcut sağlık koşullarının gelecek baharda 600 binden fazla ziyaretçi ve 10 bin gazeteciyi ağırlayacak bir etkinliğe el verişli olmayabileceği" belirtilen açıklamada, fuarın 2022'de gerçekleşmesinden ise umutlu olunduğu kaydedildi.

Fuar 1905'te başladı

5-15 Mart 2020'de yapılması planlanan 90'ıncı Cenevre Otomobil Fuarı, Kovid-19 salgını nedeniyle iptal edilmişti.

Cenevre'deki Palexpo Sergi Merkezi'nde düzenlenen ve her yıl 1000'e yakın otomobilin sergilediği fuar, dünya genelinden yaklaşık 10 bin gazeteciye ev sahipliği yapıyordu.

Fuara son yıllarda ortalama 600-700 bin arası ziyaretçi katılıyordu.

İlk kez 1905 yılında başlayan ve 1924'te uluslararası fuar kabul edilen Cenevre Otomobil Fuarı'nın 88'incisine Türk firmaları da katıldı.

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