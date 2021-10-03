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Sağlık, Koronavirüs

İki doz aşılamada 'mavi kategori'ye giren il sayısı 20'ye yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Manisa'da ikinci doz Kovid-19 aşısı olanların oranının yüzde 75'i geçtiğini bildirdi.

Yasemin Kalyoncuoğlu   | 03.10.2021
İki doz aşılamada 'mavi kategori'ye giren il sayısı 20'ye yükseldi

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kovid-19'a karşı ikinci doz aşı oranı Manisa'da yüzde 75'i geçti. Böylece mavi il sayımız 20'ye ulaştı. Hepimizin lehine sonuçlar için ikinci doz aşı oranında yarışalım." ifadelerine yer verdi.

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İki doz aşılamada 'mavi kategori'ye giren il sayısı 20'ye yükseldi
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