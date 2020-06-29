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Dünya

Yemen'in Marib ve Hudeyde vilayetlerinde ordu ile Husiler çatıştı: 18 ölü

Yemen'in Marib ve Hudeyde vilayetlerinde ordu birlikleri ile Husiler ve onlara destek veren silahlı bir grup arasında çıkan çatışmalarda 2'si asker 18 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Zeynep Hilal Karyağdı   | 29.06.2020
Yemen'in Marib ve Hudeyde vilayetlerinde ordu ile Husiler çatıştı: 18 ölü

Yemen

Yemen ordusuna bağlı Amalika Güçleri Basın Bürosundan yapılan yazılı açıklamada, İran destekli Husilerin, Hudeyde'nin güney kesimindeki El-Faze bölgesine saldırı düzenlediği belirtildi.

Saldırıya karşılık veren ordu güçlerinin 9 milisi etkisiz hale getirdiği kaydedilen açıklamada, saldırı sonrası çıkan çatışmada onlarca milisin yaralandığı, geri kalanların ise kaçtığı ifade edildi.

Öte yandan askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, Marib vilayetinin Haşia bölgesinde Husilere destek veren silahlı bir grup ile ordu güçleri arasında çatışma çıktı.

Birkaç saat süren çatışmada 2 asker ile silahlı gruptan 7 kişi hayatını kaybetti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen, İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalara sahne oluyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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