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Dünya, Koronavirüs

Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Hindistan'da 941, Brezilya'da 620 kişi öldü

Kovid-19salgını nedeniyle son 24 saatte Hindistan'da 941, Brezilya'da 620 kişi hayatını kaybetti.

Muhammed Emin Canik,Muhammet Nazım Taşcı   | 17.08.2020
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Hindistan'da 941, Brezilya'da 620 kişi öldü Fotoğraf: Fabio Teixeira /AA

Buenos Aires/Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen üçüncü ülke Hindistan'da, virüs nedeniyle son 24 saatte 941 kişi hayatını kaybetti. 

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 941 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 50 bin 921’e çıktı.

Vaka sayısı son 24 saatte 57 bin 981 artarak 2 milyon 647 bin 663’e ulaştı.

Ülkede şimdiye kadar virüse rastlanan 1 milyon 919 bin 842 kişi iyileşti.

Brezilya

Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ikinci ülke Brezilya'da, virüs nedeniyle son 24 saatte 620 kişi hayatını kaybetti. 

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 620 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 107 bin 852’ye, vaka sayısı da 23 bin 101 artarak 3 milyon 340 bin 197’ye yükseldi.

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 699 bin 493 vaka ve 26 bin 852 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Virüsten iyileşenlerin sayısı ise 2 milyon 432 bin 456 olarak kayda geçti.

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.

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