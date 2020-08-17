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Dünya

Fransa Cumhurbaşkanı Macron Filistin Devlet Başkanı Abbas'ı Paris'e davet etti

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ı istişare için Paris'e davet etti.

Raşa Evrensel,Halime Afra Aksoy   | 17.08.2020
Fransa Cumhurbaşkanı Macron Filistin Devlet Başkanı Abbas'ı Paris'e davet etti Fotoğraf: Issam Rimawi /AA

Ramallah

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Filistinli mevkidaşı Mahmud Abbas ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti. 

Görüşmede, Orta Doğu'daki barış için çalışmaya kararlı olduğunu ifade ettiğini aktaran Macron, "Uluslararası hukuka saygılı adil bir çözüme ulaşmak için müzakerelerin yeniden başlatılması bir öncelik olmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

"Ne BAE'nin ne de başka bir devletin Filistin halkı adına konuşma hakkı var"

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre ise Abbas görüşmede Fransız mevkidaşına, "Ne Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ne de başka bir devletin Filistin halkı adına konuşma hakkı var. Başka bir Arap ülkesinin de benzer bir adım atması durumunda BAE'ye karşı takındığımız tutumu sergileyeceğiz. Filistin meselesinin, normalleşme gerekçesi ya da başka bir sebeple kullanılmasını kabul etmeyeceğiz." dedi.

Macron'un Filistin meselesiyle ilgili konuların istişaresini tamamlamak üzere kendisini Paris'e davet ettiğini aktaran Abbas, ziyaret tarihinin en yakın zamanda belirlenmek üzere daveti kabul ettiğini kaydetti.

BAE ile İsrail arasındaki normalleşme anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos Perşembe günü İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu. İsrail Başbakanı Netanyahu da Trump'ın paylaşımını alıntılayarak, "Bu, tarihi bir gün." değerlendirmesi yapmıştı.

BAE resmi ajansı WAM'ın haberinde de İsrail ile BAE'nin, ilişkilerin tesisi için "ortak bir yol haritası" belirleme konusunda anlaştığı ve iki ülkeden yetkililerin ilerleyen haftalarda bir araya gelerek farklı alanlarda ikili anlaşmalar imzalayacağı ifade edilmişti.

BAE, 1979'da Mısır'ın, 1994'te de Ürdün'ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşması imzalayan üçüncü Arap ülkesi oldu.

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