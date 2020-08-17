Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'in Kovid-19 testi pozitif çıktı
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'in Kovid-19 testi pozitif çıktı.
Antalya
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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımla, dün yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.
"Şu an durumum iyi, moralim yüksek"
"Şu an durumum iyi, moralim yüksek. Hastanede kontrol amaçlı izole durumdayım." mesajını paylaşan Böcek, maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyulması konusunda da uyarıda bulundu.
Böcek, "En kısa sürede görüşmek dileğiyle..." ifadesine de yer verdi.
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