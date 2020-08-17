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Türkiye, Koronavirüs

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'in Kovid-19 testi pozitif çıktı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'in Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Hatice Özdemir Tosun   | 17.08.2020
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'in Kovid-19 testi pozitif çıktı

Antalya


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımla, dün yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

"Şu an durumum iyi, moralim yüksek"

"Şu an durumum iyi, moralim yüksek. Hastanede kontrol amaçlı izole durumdayım." mesajını paylaşan Böcek, maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyulması konusunda da uyarıda bulundu.

Böcek, "En kısa sürede görüşmek dileğiyle..." ifadesine de yer verdi.




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