Euro
7.10
Dolar
6.44
BIST 100
89,636.21
Altın
1,617.75
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Kovid-19, ABD'de yıl sonuna kadar en az 200 bin kişiyi öldürebilir

Enfeksiyon hastalıkları uzmanları, ABD'de, yeni tip koronavirüsün bu şekilde yayılmaya devam etmesi halinde yıl sonuna kadar en kötü senaryoda 200 bin ila 2,2 milyon kişinin hayatını kaybedebileceği öngörüsünde bulundu.

Gamze Türkoğlu Oğuz   | 27.03.2020
Kovid-19, ABD'de yıl sonuna kadar en az 200 bin kişiyi öldürebilir

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Business Insider'ın haberine göre, Kovid-19'un gelecek aylarda tüm ABD'yi nasıl etkileyeceğini görmek isteyen 18 enfeksiyon hastalıkları uzmanı tarafından modelleme çalışması yapıldı. 

Massachusetts Amherst Üniversitesinde görevli ekip, çalışma için onlarca uzmandan alınan verileri bir araya getirdi.

Çalışmada, salgının, 2020 sonuna kadar 160 ila 214 milyon insanı etkileyebileceği, en kötü senaryoda bu dönemde ABD'de 200 bin ila 2,2 milyon kişinin ölümüne yol açabileceği görüldü.

Imperial College London'da görevli epidemiyologlar da federal hükümetin virüsü kontrol altına almak için sıkı önlemler uygulamakta başarısız olması durumunda bu sayının çok daha yüksek olabileceği uyarısında bulundu.

Sosyal mesafe olmazsa Kovid-19'un mayıs ayı sonu veya haziran başından itibaren milyonlarca Amerikalıyı öldürebileceği, ağustos ile aralık ayları arasında Kovid-19'un ikinci dalgasının yaşanabileceği belirtildi.

Bazı uzmanlar ABD'de federal hükümetin, mart ayında Kovid-19 vakalarının sadece yüzde 5'i ila 20'sini kayıt altına aldığını savunuyor.

ABD, Kovid-19 salgınında 82 bin 179 vaka sayısıyla dünya genelinde Çin ve İtalya'yı geride bırakarak ilk sıraya yükselmişti. Ülkede 1301 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
'Vefa Sosyal Destek' grupları gönülleri ısıtıyor
Irak'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 40'a yükseldi
Koronavirüs salgınında son 24 saat
İngiltere Başbakanı Johnson'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı
Kovid-19, ABD'de yıl sonuna kadar en az 200 bin kişiyi öldürebilir

Benzer haberler

Getir Kurucusu Nazım Salur: Gıda kolisi dağıtımı şirketimizin bugüne kadar yaptığı en gurur duyulacak iştir

Getir Kurucusu Nazım Salur: Gıda kolisi dağıtımı şirketimizin bugüne kadar yaptığı en gurur duyulacak iştir

Suriye'nin kuzeyinde Kovid-19 tedbirleri nedeniyle eğitime verilen ara uzatıldı

'Evde kal' çağrısına uyanlar online müzik ve spor derslerine katılıyor

İngiltere Başbakanı Johnson'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı

İngiltere Başbakanı Johnson'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı
Sağlık çalışanı babasına kavuşmak isteyen minik kızdan 'Evde kalın' çağrısı

Sağlık çalışanı babasına kavuşmak isteyen minik kızdan 'Evde kalın' çağrısı
Kovid-19, ABD'de yıl sonuna kadar en az 200 bin kişiyi öldürebilir

Kovid-19, ABD'de yıl sonuna kadar en az 200 bin kişiyi öldürebilir