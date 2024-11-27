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Dünya

Kosova mühimmat üretmek için fabrika açma sürecini başlatıyor

Kosova Başbakanı Albin Kurti, ülkesinde mühimmat üretecek fabrika ile insansız hava aracı tasarlayacak laboratuvarın kurulmasına ilişkin değerlendirme ve müzakere prosedürlerinin başlatılması amacıyla bakanlıklar arası komisyon kurduklarını duyurdu.

Eren Beksaç  | 27.11.2024 - Güncelleme : 27.11.2024
Kosova mühimmat üretmek için fabrika açma sürecini başlatıyor Fotoğraf: Erkin Keçi/AA

Kosova

Başbakan Kurti, "Güç Günü" dolayısıyla halka açılan Kosova Güvenlik Gücü’nün (FSK) başkent Priştine'deki Adem Jashari Kışlasında düzenlenen etkinliğe katıldı. Etkinliğe, başbakanın yanı sıra, Savunma Bakanı Ejup Maqedonci ile Kosova'da görevli askeri ve diplomatik temsilciler de katıldı

Kurti, etkinliğin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, önceki yıllara kıyasla FSK’nin asker sayısında iki kat, yıllık bütçesinde ise üç kat artış olduğunu söyledi.

FSK’nin gelişmesi ve güçlendirilmesiyle sürekli ilgilendiklerini belirten Kurti, “Bugün ordumuzda gördüğünüz silah ve mühimmatlar, NATO üyesi ülkelerden satın alınmıştır. Burada özellikle ABD, Türkiye, Almanya, Birleşik Krallık ve Hırvatistan’ı vurgulamak gerekir. Bunların (silah ve mühimmat) büyük çoğunluğun ücreti Kosova bütçesinden karşılanmış, kısmen de dost ve müttefik ülkelerin bağışıdır.” ifadelerini kullandı.

Kurti, “Güç Günü” vesilesiyle sabah saatlerinde yaptıkları toplantıda, ülkesinde mühimmat üretecek fabrika ile insansız hava aracı tasarlayacak laboratuvarın kurulmasına ilişkin değerlendirme ve müzakere prosedürlerinin başlatılması amacıyla bakanlıklar arası komisyon kurduklarını bildirdi.

Savunma Bakanı Maqedonci de bu konuda müttefik ülkelerden destek aldıklarını belirterek, "Önümüzdeki günlerde, bu projenin zamanında tamamlanması ve Kosova’ya ait ilk mühimmat üretim fabrikası ile ilk drone tasarım laboratuvarına sahip olması için destek vermeye istekli tüm ilgililerle iletişim kuracağız." dedi.

FSK, "Güç Günü" dolayısıyla her yıl 27 Kasım'da geleneksel olarak Kosova genelindeki kışlalarını halka açıyor.

Kosova ve sınır ötesinde kriz yönetim operasyonlarını sağlaması, sivil savunma operasyonlarında ve doğal afetler ile diğer acil durumlarda görev yapması amacıyla 2009'da kurulan FSK'nin 2018'de yasal değişikliklerle silahlı kuvvetlere dönüştürülme süreci başlatılmıştı. Sürecin 10 yıl sürmesi bekleniyor.

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