Dolar
8.87
Euro
10.40
Altın
1,750.50
ETH/USDT
3,078.90
BTC/USDT
43,345.00
BIST 100
1,384.68
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Koronavirüs salgınında son 24 saat

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derledik.

Lejla Biogradlija   | 26.09.2021
Koronavirüs salgınında son 24 saat Fotoğraf: Abdullah Aşıran/AA

Saraybosna

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 232 milyon 495 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 760 bine ve iyileşenlerin sayısı 209 milyon 118 bine yükseldi.

Vaka sayısı ABD'de 43 milyon 728 bini, Hindistan'da 33 milyon 678 bini, Brezilya'da 21 milyon 343 bini ve İngiltere'de 7 milyon 664 bini geçti.

Japonya, Kovid-19 ile mücadelede 65 yaş üstü kişilere gelecek yıl başında üçüncü doz aşıyı uygulayacak.

Öte yandan, hükümet raporunda, Japonya'nın Kovid-19'un yayılmasının durdurulması ve eş zamanlı olarak işletme faaliyetlerin sürdürülmesi için "dirençli bir ekonomiye" ihtiyacı olduğu bildirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 687 bin 752 oldu
Hamilelik sürecinde Kovid-19'a yakalanan anneden 'aşı olun' çağrısı
Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar: Kanun zorlamasa bile aşı olmak gerek
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Şener'den grip vakalarında artış uyarısı

Benzer haberler

Koronavirüs salgınında son 24 saat

Koronavirüs salgınında son 24 saat

Türkiye'de 25 bin 861 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 228 kişi hayatını kaybetti

İngiltere, tır ve kamyon şoförü açığına çözüm için 5 bin geçici vize verecek

ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 687 bin 752 oldu

ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 687 bin 752 oldu
Hamilelik sürecinde Kovid-19'a yakalanan anneden 'aşı olun' çağrısı

Hamilelik sürecinde Kovid-19'a yakalanan anneden 'aşı olun' çağrısı
Almanya'da seçmenler sandık başında

Almanya'da seçmenler sandık başında