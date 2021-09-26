Dolar
8.87
Euro
10.40
Altın
1,750.50
ETH/USDT
3,078.90
BTC/USDT
43,345.00
BIST 100
1,384.68
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Libya

Libya'nın Terhune kentinde iki toplu mezar daha bulundu

Libya'da, Haziran 2020'de ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerden kurtarılan Terhune kentinde 2 toplu mezar daha bulunduğu belirtildi.

Gülşen Topçu   | 26.09.2021
Libya'nın Terhune kentinde iki toplu mezar daha bulundu Fotoğraf: Mücahit Aydemir/AA

Libyan

Libya hükümetine bağlı Kayıpları Arama ve Tespit Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, Terhune'de yürütülen kazı çalışmalarıyla ilgili son gelişmeler paylaşıldı.

Ekiplerin, Terhune'de 2 toplu mezar daha bulduğu ifade edilen açıklamada, mezarlar içindeki cesetlerin pazartesi günü çıkarılacağı bildirildi.

Kentteki toplu mezarlardan emekli darbeci general Hafter'e bağlı "Kaniyat" adlı milis grubu sorumlu tutuluyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 687 bin 752 oldu
Hamilelik sürecinde Kovid-19'a yakalanan anneden 'aşı olun' çağrısı
Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar: Kanun zorlamasa bile aşı olmak gerek
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Şener'den grip vakalarında artış uyarısı

Benzer haberler

Libya'nın Terhune kentinde iki toplu mezar daha bulundu

Libya'nın Terhune kentinde iki toplu mezar daha bulundu

Türk-Libya İş Adamları Derneği Başkanı Karanfil'den "Libya'daki siyasi kargaşaya son verilmeli" çağrısı

Binlerce Libyalı, Temsilciler Meclisi'nin güvenoyunu kararını başkent Trablus’ta protesto etti

ABD basını: Oğul Biden Libya varlıklarının iadesi için yıllık 2 milyon dolar istedi

ABD basını: Oğul Biden Libya varlıklarının iadesi için yıllık 2 milyon dolar istedi
Libya Başkanlık Konseyi'nden Dibeybe hükümetine görevine devam etme çağrısı

Libya Başkanlık Konseyi'nden Dibeybe hükümetine görevine devam etme çağrısı
Türkiye'den Libya'daki tüm taraflara ülkenin önceliklerine odaklanma çağrısı

Türkiye'den Libya'daki tüm taraflara ülkenin önceliklerine odaklanma çağrısı