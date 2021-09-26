Libya'nın Terhune kentinde iki toplu mezar daha bulundu

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Libya hükümetine bağlı Kayıpları Arama ve Tespit Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, Terhune'de yürütülen kazı çalışmalarıyla ilgili son gelişmeler paylaşıldı.
Ekiplerin, Terhune'de 2 toplu mezar daha bulduğu ifade edilen açıklamada, mezarlar içindeki cesetlerin pazartesi günü çıkarılacağı bildirildi.
Kentteki toplu mezarlardan emekli darbeci general Hafter'e bağlı "Kaniyat" adlı milis grubu sorumlu tutuluyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.