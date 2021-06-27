Koronavirüs salgınında son 24 saat
Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derledik.
Saraybosna
Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşılar, 2 milyar 920 milyon dozu aştı.
Salgında vaka sayısı dünya genelinde 181 milyon 732 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyon 936 bine, iyileşenlerin sayısı 166 milyon 239 bine çıktı.
Vaka sayısı ABD'de 34 milyon 490 bini, Hindistan'da 30 milyon 276 bini, Brezilya'da 18 milyon 386 bini ve Fransa'da 5 milyon 768 bini geçti.
Kolombiya'da, Moderna'nın geliştirdiği Kovid-19 aşısının acil kullanımına onay verildi.
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele eden Hırvatistan'da Ivan Perisic, Kovid-19'a yakalandı. Perisic, ülkesinin yarın son 16 turunda İspanya'ya karşı oynayacağı karşılaşmada forma giyemeyecek.
Filistin'de, Kovid-19'un Hindistan'da ortaya çıkan "Delta" varyantı ilk kez tespit edildi.
Avustralya'da son derece bulaşıcı olduğu belirtilen Delta varyantından kaynaklı vaka sayısının 110 olduğu aktarıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.