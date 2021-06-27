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Dünya, Koronavirüs

Koronavirüs salgınında son 24 saat

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derledik.

Lejla Biogradlija   | 27.06.2021
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Saraybosna

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşılar, 2 milyar 920 milyon dozu aştı.

Salgında vaka sayısı dünya genelinde 181 milyon 732 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyon 936 bine, iyileşenlerin sayısı 166 milyon 239 bine çıktı.

Vaka sayısı ABD'de 34 milyon 490 bini, Hindistan'da 30 milyon 276 bini, Brezilya'da 18 milyon 386 bini ve Fransa'da 5 milyon 768 bini geçti.

Kolombiya'da, Moderna'nın geliştirdiği Kovid-19 aşısının acil kullanımına onay verildi.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele eden Hırvatistan'da Ivan Perisic, Kovid-19'a yakalandı. Perisic, ülkesinin yarın son 16 turunda İspanya'ya karşı oynayacağı karşılaşmada forma giyemeyecek.

Filistin'de, Kovid-19'un Hindistan'da ortaya çıkan "Delta" varyantı ilk kez tespit edildi.

Avustralya'da son derece bulaşıcı olduğu belirtilen Delta varyantından kaynaklı vaka sayısının 110 olduğu aktarıldı.

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