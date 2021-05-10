Euro
10.06
Dolar
8.28
BIST 100
1,460.90
Altın
1,838.46
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Koronavirüs salgınında son 24 saat

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derledik.

Lejla Biogradlija   | 10.05.2021
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Saraybosna

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 159 milyon 402 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyon 312 bine, iyileşenlerin sayısı 137 milyon 2 bine ulaştı.

Vaka sayısı ABD'de 33 milyon 483 bini, Hindistan'da 22 milyon 940 bini, Brezilya'da 15 milyon 184 bini ve Fransa'da 5 milyon 780 bini geçti.

Dünya genelinde Kovid-19'a karşı bugüne dek 1 milyar 300 milyondan fazla doz aşı uygulandı.

Hindistan'da Kovid-19 vakalarının ve acil bakım gerektiren hasta sayısının artması nedeniyle çok sayıda cami bakım merkezine dönüştürüldü.

Avro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi, ekonomide Kovid-19 salgınının neden olduğu resesyonun geride kaldığı beklentisiyle on üç yılın en yüksek seviyesine çıktı.

BioNTech yılın ilk çeyreğinde 1,128 milyar avro kar açıkladı

Kovid-19 aşısını geliştiren Alman biyoteknoloji firması BioNTech’in ilk çeyrekteki net karı, aşı satışının ardından gelirlerindeki sert yükselişle 1 milyar 128,1 milyon avro olarak gerçekleşti.

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer'in Kovid-19'a yakalandığı bildirildi.

İngiltere'de, salgınla mücadele için alınan önlemlerin hafifletilmesi kapsamında 17 Mayıs'tan itibaren sinema, tiyatro ve müzelerin yeniden açılacağı, restoran ve barların ise iç mekanlarda müşteri kabul etmeye başlayacağı bildirildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, dünyanın pek çok bölgesinde Kovid-19 vaka ve ölüm sayılarının düştüğünü ancak aşı erişimindeki "şok edici küresel eşitsizliğin" salgını sona erdirmenin önündeki en büyük risklerden biri olduğunu bildirdi.

Malezya'da kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Türkiye ve Sırbistan arasında karşılıklı seyahat kısıtlamalarının kaldırılması amacıyla Kovid-19 aşı sertifikasının tanınmasına yönelik uygulamanın yakın zamanda devreye konulmasının planlandığı açıklandı.

Malezya'da salgının yayılmasını önlemek için ülke genelinde il ve ilçeler arası seyahat yasağı uygulanmaya başladı.

Malezya hükümeti ayrıca, ramazandan bu yana Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle 12 Mayıs'tan 7 Haziran'a kadar ülke genelinde kısmi sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Japonya hükümeti, Kovid-19 ile mücadele kapsamında günlük bir milyon kişinin aşılanmasını hedefliyor.

Kenya, İngiltere'den gelen yolcuları 14 gün karantinaya alacak

Kenya, Kovid-19 tedbirleri kapsamında İngiltere'den gelen yolcuların 14 gün karantinada kalacağını açıkladı.

Çin, dünyanın en yüksek zirvesi Everest'e Nepal tarafından tırmanan dağcılarla temas yoluyla Kovid-19 bulaşmasını önlemek amacıyla dağa Çin tarafından tırmananları ayıran bir hat oluşturmayı planlıyor.

Pakistan'da sağlık yetkilileri, ülkeye dönen Taylandlı bir kadın ve 4 yaşındaki oğlunda Kovid-19'un Hindistan'da ortaya çıkan türünün tespit edildiğini bildirdi.

Avustralya'da federal mahkeme, Hindistan'dan geleceklere uyguladığı ülkeye giriş yasağının kaldırılması için açılan davayı reddetti.

Vietnam'da son 24 saatte 129 kişi ile günlük en yüksek Kovid-19 vaka sayısı görüldü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İngiltere Kovid-19 önlemlerinin kaldırılmasında üçüncü aşamaya geçiyor
Koronavirüs salgınında son 24 saat
DSÖ: Kovid-19 vaka ve ölüm sayıları düşüyor ama aşılardaki 'şok edici küresel eşitsizlik' büyük risk
Türkiye ile Sırbistan arasında Kovid-19 aşı sertifikası uygulaması yakın zamanda başlayacak
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 581 bin 756'ya yükseldi

Benzer haberler

Koronavirüs salgınında son 24 saat

Koronavirüs salgınında son 24 saat

Türkiye'de 13 bin 604 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 282 kişi hayatını kaybetti

Gazze Şeridi'nden İsrail'in birçok bölgesine roket atıldı

Bakan Koca, illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

Bakan Koca, illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
Almanya hükümeti İsrail'in şiddetini kınamaktan kaçındı

Almanya hükümeti İsrail'in şiddetini kınamaktan kaçındı
Dünya genelinde 1,3 milyardan fazla doz Kovid-19 aşısı yapıldı

Dünya genelinde 1,3 milyardan fazla doz Kovid-19 aşısı yapıldı