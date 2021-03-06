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Kovid-19 tedbirleri kapsamında pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması 21.00’de başlıyor. Taksim Meydanı Mersin'de uçuruma devrilen hafif ticari araçtaki bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
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Dünya, Koronavirüs

Koronavirüs salgınında son 24 saat

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 116 milyon 883 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyon 595 bini, iyileşenlerin sayısı 92 milyon 488 bini geçti.

Sanela Crnovrsanin   | 06.03.2021
Koronavirüs salgınında son 24 saat Fotoğraf: Farid Bin Tajuddin/AA

Saraybosna


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Vaka sayısı ABD'de 29 milyon 595 bine, Hindistan'da 11 milyon 204 bine, Brezilya'da 10 milyon 871 bine ve Rusya'da 4 milyon 312 bine ulaştı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, salgında yeni dalga endişesi nedeniyle 21 Mart'ta başlayacak Nevruz Bayramı'nda yüksek ve orta riskli şehirlere yolculuğun yasaklandığını duyurdu.

İsveç'in başkenti Stockholm'de salgın nedeniyle alınan tedbirler protesto edildi. Kendilerine "Milenyum" ismini veren bir grup, virüse karşı alınan hafif önlemlerin de kaldırılmasını istedi.

Sırbistan'da ilk Kovid-19 vakasının tespit edilmesinin üzerinden tam bir yıl geçerken, salgın durumunun kötüleşmesi üzerine ek tedbirler yürürlüğe girdi.

Japonya'da, ABD'li biyoteknoloji firması Moderna'nın geliştirdiği aşının kullanım onayı için başvuru yapıldı.

Malezya Bilim, Teknoloji ve Yenilik Bakanlığı, ülkede şimdiye kadar 2 milyonun üzerinde kişinin internet üzerinden aşılama için başvuru yaptığını açıkladı.

Filistin Yönetimi, işgal altındaki Batı Şeria’daki Ramallah kentini ve köylerini, vaka sayılarındaki artış nedeniyle bir hafta süreyle giriş ve çıkışlara kapatma kararı aldı.

Hindistan'ın, salgınla mücadele kapsamında Gana'ya 50 bin doz aşı bağışladığı belirtildi.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari ve Başkan Yardımcısı Yemi Osinbajo'ya, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) öncülük ettiği Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) tarafından dağıtılan aşı uygulandı.

Sudan Sanayi Bakanı İbrahim Şeyh, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Paraguay'da yoğun bakımda olan Kovid-19 hastaları için gerekli ilaç ve ekipman eksikliği sebebiyle başlayan protestolar, Devlet Başkanı Mario Abdo Benitez karşıtı protestolara dönüştü.

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