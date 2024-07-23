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Dünya

Kolombiya'da boğa güreşleri yasaklandı

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, tartışmalara neden olan boğa güreşinin yasaklanmasını öngören yasa tasarısını imzaladı.

Muhammet Nazım Taşcı  | 23.07.2024 - Güncelleme : 23.07.2024
Kolombiya'da boğa güreşleri yasaklandı Fotoğraf: Juancho Torres/AA

Bogota

Petro, başkent Bogota'daki La Santamaria boğa güreşi arenasında yüzlerce hayvan hakları aktivistinin katılımıyla yasa tasarısını imzaladı.

Gustavo Petro, burada yaptığı açıklamada, "Dünyaya, eğlence için canlı ve hissedebilen varlıkları öldürmenin kültür olduğunu söyleyemeyiz." dedi.

Ülkede tartışmalara neden olan boğa güreşinin yasaklanmasını öngören yasa tasarısı, 29 Mayıs'ta Kongre'de oy çokluğuyla kabul edilmişti.

Geçmiş ününe rağmen son yıllarda az sayıda katılımla düzenlenen boğa güreşlerinde hayvan haklarını koruma kaygısıyla imzalanan yasa, sektörde çalışan işçiler ve diğer meslekler için 3 yıllık geçiş sürecini de kapsıyor.

Cumhurbaşkanı Petro'nun imzaladığı tasarı, bu kapsamda 2027'de yürürlüğe girecek.

Boğa güreşini sonlandırmak aynı zamanda ülkenin bazı bölgelerinde bu gösteri etrafında şekillenen köklü geleneklere de son vermek anlamına geliyor.

Hükümetin gelirleri doğrudan veya dolaylı yoldan boğa güreşine bağlı olan kişiler için istihdam sağlaması isteniyor.

Boğa güreşleri Ekvador, Fransa, Meksika, Peru, Portekiz, İspanya ve Venezuela'da devam ederken, Brezilya, Şili, Arjantin, Uruguay ve Guatemala'da yasaklandı.

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