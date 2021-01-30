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Sağlık, Koronavirüs

Kolombiya'da Kovid-19'un daha hızlı yayılan türü tespit edildi

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da bir kişide yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) mutasyona uğramış daha hızlı yayılan türüne rastlandı.

Sinan Doğan   | 30.01.2021
Kolombiya'da Kovid-19'un daha hızlı yayılan türü tespit edildi

Bolivar


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Kolombiya Ulusal Sağlık Enstitüsünün (INS) Twitter hesabından yapılan açıklamada, Brezilya'dan gelen 24 yaşındaki kadın yolcuda, Kovid-19'un daha hızlı yayılan türünün görüldüğü belirtildi.

Ülkenin Amazon eyaletine bağlı Leticia kentindeki hastanede tedavi altına alınan hastanın durumunun iyi olduğu ifade edildi.

Açıklamada, yolcunun yakın temasta olduğu kişilerin araştırıldığı kaydedildi.

Kara ve hava seyahatleri, 30 günlüğüne askıya alınmıştı

Kolombiya'da bugüne kadar 2 milyon 77 bin 633 kişi Kovid-19'a yakalandı, 53 bin 284 kişi yaşamını yitirdi.

Kolombiya, Kovid-19'un daha hızlı yayılan mutasyon geçirmiş türünü önlemek amacıyla virüs kaynaklı en fazla ölümün görüldüğü Brezilya'ya yapılacak kara ve hava seyahatlerini, 29 Ocak'tan itibaren 30 günlüğüne askıya almıştı.

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